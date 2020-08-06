Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Один член футбольного клуба «Зенит» отправился на карантин из-за «сомнительного» теста на коронавирус. Об этом сообщили официальные представители клуба.

Заметим, «сомнительными» называют положительные результаты тестов, которые получены в неаккредитованных лабораториях и еще не прошли проверку Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы семеро игроков «Зенита» заразились коронавирусом, однако в клубе это опровергли.

«Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал ещё три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещён на карантин», — цитирует представителей клуба издание «Фонтанка».