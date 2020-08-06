Грозный, , 16:06 — REGNUM В предстоящие выходные 8−9 августа на территориях Чечни и Дагестана пройдет супермарафон «Две мечети». Он свяжет столицы двух соседних северокавказских республик с помощью спорта и дружбы народов обоих субъектов.

Мечеть «Сердце Чечни». Грозный Alexxx1979

Старт забегу будет дан у Центральной джума-мечети в Махачкале. Финишируют участники у мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Расстояние, которое предстоит преодолеть спортсменам, составляет 170 км.

В мероприятии примут участие легкоатлеты-любители из Дагестана — Демир Салихов, Займудин Семедов, Саида Ярахмедова, пишет ИА «Чечня Сегодня». Все расходы и риски, связанные с прохождением по маршруту, участники забега берут на себя.