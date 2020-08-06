Бишкек, , 15:01 — REGNUM Чемпион Азии по плаванию в открытой воде Виталий Худяков переплыл озеро Иссык-Куль — протяженность заплыва составила 53 км. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Худяков начал свой заплыв 5 августа в 5:15 (2:15 мск) из Чолпон-Аты и приплыл в Каджи-Сай на другом конце озера в 18:30 (15:30 мск). Весь путь занял 13 часов 13 минут. Отметим, озеро Иссык-Куль находится на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Напомним, в 2018 году британец Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании, преодолев расстояние в 2879 километров. Он провел на воде 157 дней и ни разу не сошел на берег. Ежедневно спортсмен проплывал примерно по 12 км.