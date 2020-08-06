Рим, , 14:30 — REGNUM Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет носить название «Астон Мартин». Об этом 6 августа сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что переговоры немецкого гонщика с командой длились два месяца, в течение которых сторонам оставалось договориться о том, как Феттель будет коммерчески продвигать бренд «Астон Мартин».

В новой команде Феттель заменит мексиканского пилота Серхио Переса. Вторым пилотом останется Лэнс Стролл, сын главы команды Лоуренса Стролла.

Напомним, в мае стало известно, что Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. Сообщалось, что он может вернуться в «Ред Булл».

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