Лондон, , 14:11 — REGNUM Нападающий «Челси» Виллиан продолжит карьеру в другом лондонском клубе «Арсенале». Об этом 6 августа сообщает ESPN.

Отмечается, что 31-летний бразильский футболист согласовал с «Арсеналом» контракт, который рассчитан на три года. Ожидается, что о переходе будет объявлено до конца августа.

Напомним, Виллиан играет за «Челси» с 2013 года. До этого он выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс».

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