Катовице, Польша, 6 августа 2020, 14:07 — REGNUM Получивший тяжёлые травмы нидерландский велогонщик Фабио Якобсен прооперирован. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба его команды Deceuninck Quick-Step.
«Фабио, получивший травмы лица, прооперирован и находится в стабильном состоянии. Позднее сегодня врачи попробуют вывести его из комы», — говорится в сообщении.
На финише первого этапа велогонки «Тур Польши» в Катовице Якобсен въехал в боковые ограждения, когда боролся за победу. Его толкнул толкнул один из гонщиков.
Якобсена на спасательном вертолёте доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.