Катовице, Польша, , 14:07 — REGNUM Получивший тяжёлые травмы нидерландский велогонщик Фабио Якобсен прооперирован. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба его команды Deceuninck Quick-Step.

«Фабио, получивший травмы лица, прооперирован и находится в стабильном состоянии. Позднее сегодня врачи попробуют вывести его из комы», — говорится в сообщении.

На финише первого этапа велогонки «Тур Польши» в Катовице Якобсен въехал в боковые ограждения, когда боролся за победу. Его толкнул толкнул один из гонщиков.

Якобсена на спасательном вертолёте доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.