Милан, Италия, , 13:13 — REGNUM Миланский «Интер» подписал контракт с нападающим Алексисом Санчесом. Об этом 6 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что договор клуба с 31-летним чилийским футболистом рассчитан до лета 2023 года.

При этом «Интеру» форвард достался бесплатно. Санчес расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешёл на правах свободного агента.

В сезоне 2019/20 Санчес играл за «Интер» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав 10 результативных передач.

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