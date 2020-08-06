Орландо, США, , 12:45 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, записавший на свой счёт 30 очков.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показали Томас Брайант и Джером Робинсон, набравшие по 19 очков.

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