Орландо, США, , 12:34 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 149:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, записавший на свой счёт 21 очко.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джеремайя Мартин, набравший 20 очков.

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