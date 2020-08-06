Орландо, США, , 12:01 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:86.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, который записал на свой счёт 21 очко.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

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