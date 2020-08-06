Эдмонтон, Канада, , 10:49 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Тейлор Холл и Карл Сёдерберг. У «Нэшвилла» отличился форвард Виктор Арвидссон.

Таким образом, в серии до трёх побед «Аризона» вышла вперёд со счётом 2−1. Следующий матч состоится 7 августа.

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