Эдмонтон, Канада, , 10:43 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Чикаго» шайбы забросили защитник Олли Мяяття, а также нападающие Джонатан Тэйвз, оформивший дубль, и Мэттью Хаймор.

У «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Леон Драйзайтль, сделавший дубль, и Коннор Макдэвид.

Таким образом, в серии до трёх побед «Чикаго» вышел вперёд со счётом 2−1. Следующий матч состоится 7 августа.

Читайте также: «Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серии