Торонто, Канада, , 09:07 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Эрик Хаула, Майк Хоффман и Брайан Бойл. Российский форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

У «Айлендерс» точными бросками отметились форварды Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон.

Отметим игру двух российских вратарей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отбил 19 из 22 бросков.

Таким образом, в серии до трёх побед «Флорида» сократила отставание в счёте. Теперь «Айлендерс» ведут со счётом 2−1. Следующий матч состоится 7 августа.

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