Монреаль, Канада, , 08:55 — REGNUM Обеспокоенность в связи с возможным увольнением главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса выразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 5 августа сообщается на сайте WADA.

«Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности юридического процесса и мотивов, лежащих в основе этой рекомендации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что WADA повторно направило главе наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву письмо с просьбой предоставить подробное объяснение и копию официальной рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса. В свою очередь, Ганус заявил, что РУСАДА в этом случае полностью лишится статуса соответствия.

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