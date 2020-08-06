Кемерово, , 08:25 — REGNUM Депутат парламента Кемеровской области Юрий Дерябин назначен президентом хоккейного клуба «Кузбасс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Для того, чтобы вновь привлечь болельщиков на трибуны, команда должна кардинально улучшить качество игры и стабильно входить в тройку сильнейших команд страны. Вот такая задача стоит перед нами», — сказал Дерябин, комментируя своё назначение.

Отметим, что ХК «Кузбасс» выступает в Высшей лиге чемпионата страны, является трехкратным обладателем Кубка России.