Москва, , 08:22 — REGNUM Рассмотреть вопрос увольнения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса рекомендовал учредителям наблюдательный совет организации. Об этом 5 августа сообщил член набсовета Сергей Хрычиков.

«Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию отстранить Юрия Александровича Гануса от должности генерального директора», — сказал Хрычиков.

Он отметил, что решение было принято большинством голосов — шесть против одного. Хрычиков оказался единственным, кто голосовал против.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Параолимпийский комитеты России, которые должны принять окончательное решение относительно главы организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аудиторская проверка выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Читайте ранее в этом сюжете: ОКР выявил нарушения в деятельности РУСАДА