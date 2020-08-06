Манчестер, Великобритания, , 07:39 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над австрийским ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 55-й минуте счёт открыл защитник ЛАСКа Филипп Визингер. Спустя две минуты хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард восстановил равновесие.

Победу МЮ принёс гол нападающего Антони Марсьяля на 88-й минуте.

Первый матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Манчестер Юнайтед», который, таким образом, вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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