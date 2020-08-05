Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM 8 августа 2020 года на стадионе «Нижний Новгород» стартует беговой онлайн-марафон «Километры благодарности». Мероприятие организуется в рамках празднования Дня физкультурника и поддержки нижегородских врачей, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Марафон продлится до 9 сентября. В нем может принять участие каждый житель Нижегородской области. Для этого необходимо скачать приложение «Активный житель», оно будет считать беговые параметры участника. Победителей в различных номинациях ждут памятные призы.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, нижегородцы с энтузиазмом подключились к нововведениям, появилось много интересных онлайн-проектов, флешмобов, мобильных приложений. Доказательством тому является новое приложение «Активный житель», — — отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».