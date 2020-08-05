Самара, , 15:07 — REGNUM Сергей Корниленко станет спортивным директором футбольного клуба «Крылья Советов» в Самаре. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы развития футбола в регионе, а также работа ФК «Крылья Советов» были рассмотрены на совещании в правительстве области.

Отмечается, что по итогам совещания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разработать нормы для руководства футбольного клуба, в зависимости от поставленных целей и результатов, которые необходимо достичь. Помимо этого, Дмитрий Азаров дал поручение проработать вопрос «закрепления» местных молодых футболистов, для того, чтобы они не были уведены в другие команды. Губернатор Самарской области поручил также изучить возможность установки квоты на участие местных игроков в играх.

Сообщается, что средства бюджета, которые выделяются на ФК «Крылья Советов», будут оптимизированы и перераспределены на развитие детского футбола. При этом руководителям ФК нужно и дальше наращивать долю внебюджетных источников финансирования.

Отмечается, что генеральный директор «Крыльев Совета» Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин не справились с задачами и отправлены в отставку. Поэтому спортивным директором ФК станет бывший его игрок и тренер Сергей Корниленко. Данная кандидатура была предложена Дмитрием Азаровым.

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