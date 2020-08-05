Сочи, Краснодарский край, , 14:50 — REGNUM Два хоккеиста клуба «Сочи» заразились коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Официально диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён Роспотребнадзором у двух игроков клуба», — говорится в сообщении.

Клуб уведомил руководство КХЛ о случаях заражения коронавирусом в составе команды.

Отмечается, что заражённые игроки и контактная группа изолированы. Они не принимают участие в турнире Sochi Hockey Open и не контактируют с другими участниками.

Добавим, что 4 августа стартовал предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В первом матче «Сочи» играл с олимпийской сборной России (игроки не старше 20 лет) и проиграл со счётом 0:6. При этом заявке сочинского клуба отсутствовали игроки основного состава.