Махачкала, , 14:22 — REGNUM Поединок между бойцом из Дагестана Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который должен был состоятся 29 августа на турнире UFC, отменен из-за травмы последнего. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

«У Яира растяжение связок лодыжки и трещина. Так что он выбыл», — приводит слова Уайта ESPN.

Теперь Магомедшарипову ищут другого соперника. Вероятно, им станет боец из США Келвин Каттар, которого дагестанец уже побеждал в ноябре 2019 года.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В UFC он выступает с сентября 2017 года. За этом время боец провел шесть поединков, все из которых выиграл.

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