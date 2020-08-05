Нью-Йорк, США, , 13:37 — REGNUM Четыре российских теннисистки сыграют в квалификации турнира в Цинциннати. Об этом 5 августа сообщили организаторы турнира.

В квалификации свой путь на турнире также начнут Вера Звонарёва, Дарья Касаткина, Анна Блинкова и Варвара Грачёва. На этой же стадии будет играть белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. В этом году турнир, который традиционно проходит в Цинциннати, будет проводиться в Нью-Йорке.

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