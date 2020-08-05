Москва, , 13:32 — REGNUM Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт два боя до конца 2020 года. Об этом 5 августа заявил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведёт два боя, первый из которых состоится в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.

В июле 2018 года Гассиев проиграл украинскому боксёру Александру Усику. С тех пор он не выходил на ринг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе в 2020 году.

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