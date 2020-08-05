Осло, , 11:25 — REGNUM Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над российским гроссмейстером Яном Непомнящим в финале онлайн-турнира Legends of Chess.

Во втором матче финала Карлсен одержал победу со счётом 2,5:0,5. В первом матче, прошедшем 3 августа, Карлсен победил на тай-брейке — 4:2.

Таким образом, действующий чемпион мира выиграл финал до двух побед со счётом 2−0.

Турнир Legends of Chess стал четвёртым в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого, третьего и четвёртого турниров стал Карлсен, второй выиграл российский шахматист Даниил Дубов.

По итогам четырех турниров в гранд-финал вышли Карлсен, Дубов, а также Динь Лижэнь (Китай) и Хикару Накамура (США). Гранд-финал состоится с 9 по 20 августа. Призовой фонд составит $300 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира