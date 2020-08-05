Уфа, , 11:18 — REGNUM Узор в виде Уральских гор изображен на новой игровой форме футбольного клуба «Уфа». Об этом 5 августа сообщает пресс-служба этого клуба.

По сообщению пресс-службы ведомства, ФК «Уфа» представил новую форму сезона 2020/2021. На форме нанесен узор в виде Уральских гор.

Отмечается, что в текущем году были введены новые тренды, в том числе и на развитие внутреннего туризма. А поскольку Башкирия является одним из самых горных и живописных регионов России, то было принято решение рассказать об этом всем.

Сообщается, что Уральские горы также символизируют и дух команды. Дизайн формы был разработан уфимской компанией Sport fusion.

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