Орландо, США, , 10:02 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Тимоте Луваву-Кабарро, который записал на свой счёт 26 очков.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 16 очков.

Отметим, что «Милуоки» является лидером Восточной конференции НБА. «Бруклин» идёт на седьмом месте.

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