Орландо, США, , 09:57 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший 32 очка.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, который сделал дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

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