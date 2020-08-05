Орландо, США, , 09:52 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 23 очка. Форвард Джефф Грин записал на свой счёт 22 очка.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 21 очко. Центровой Юсуф Нуркич сделал дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

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