Орландо, США, , 09:44 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 114:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Даллас» Лука Дончич, сделавший трипл-дабл из 34 очков, 20 подборов и 12 передач.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал разыгрывающий Де’Аарон Фокс, записавший на свой счёт 28 очков.

Читайте также: Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому»