Нью-Йорк, США, 5 августа 2020, 08:56 — REGNUM Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) по теннису представили списки первых участниц турнира. Об этом 4 августа сообщается на странице турнира в Instagram.
Подтвердили своё участие в женской части соревнований американки Серена и Винус Уильямс, румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мужской сетке сыграют Даниил Медведев, Новак Джокович, Доминик Тим и Денис Шаповалов.
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