Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM Списки первых теннисистов, подтвердивших участие в Открытом чемпионате США (US Open), представили организаторы турнира на странице в Instagram.

В мужской части соревнований сыграют российский теннисист Даниил Медведев, который в прошлом году дошёл до финала, а также первая ракетка мира серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим и канадский игрок Денис Шаповалов.

Отказались от участия Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер и Стэн Вавринка (Швейцария), Гаэль Монфис, Жо-Вильфред Цонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер (Франция), а также итальянец Фабио Фоньини и австралиец Ник Кирьос.

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