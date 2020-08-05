Москва, , 08:50 — REGNUM Парки Москвы с 8 августа запускают проект «Фитнес в парках». Москвичи смогут бесплатно посетить различные спортивные занятия, сообщается на портале мэра столицы.

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Проект стартует в семи столичных парках. Посетителей «Красной Пресни», «Фили», «Митино» и др. ждут тренировки по единоборствам, спортивные танцы, занятия йогой, пилатесом и программы для общего укрепления здоровья.

Проект «Фитнес в парках» продлится до наступления холодов. Тренировки в каждом парке планируется проводить один-два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 июня открылись для прогулок и занятий спортом парки и природные территории.

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