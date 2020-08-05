Мадрид, , 08:36 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Об этом он сообщил 4 августа на своей странице в Twitter.

«После длительных раздумий решил не участвовать в US Open в этом году», — написал Надаль.

По его словам, ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной во всём мире, учитывая увеличивающееся количество случаев заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от участия в US Open.

Читайте также: Барти отказалась от участия в US Open из-за коронавируса

Читайте развитие сюжета: Медведев, Джокович и Тим подтвердили участие в US Open