Лондон, , 08:23 — REGNUM «Фулхэм» одержал победу над «Брентфордом» в финале плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1.

Основное время матча завершилось без забитых голов. В дополнительное время защитник «Фулхэма» Джо Брайан оформил дубль, забив на 105-й и 117-й минутах

«Брентфорд» смог сократить отставание в счёте в добавленное время: на 124-й минуте отличился защитник Хенрик Далсгор.

Таким образом, «Фулхэм» вернулся в АПЛ после того, как вылетел по итогам сезона 2018/19. Ранее в премьер-лигу вернулись «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион».

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