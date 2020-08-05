Эдмонтон, Канада, , 07:41 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Аризоной Койотс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Нэшвилла» голами отметились форварды Ник Бонино, Райан Джохансен, Калле Йернкрок и Виктор Арвидссон. У «Аризоны» точными бросками отметились нападающие Клейтон Келлер и Лоусон Круз.

Таким образом, в серии до трёх побед «Нэшвилл» сравнял счёт: 1−1. Следующий матч состоится 5 августа.

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