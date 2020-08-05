Торонто, Канада, , 07:12 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Каролины» шайбы забросили форварды Теуво Терявяйнен, Уоррен Фёгеле и Себастьян Ахо, оформивший дубль. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

У «Рейнджерс» отличился нападающий Крис Крайдер.

Таким образом, «Каролина» победила со счётом 3−0 в серии до трёх побед и вышла в четвертьфинал Восточной конференции Кубка Стэнли. «Рейнджерс» выбыли из турнира.

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