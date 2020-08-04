Милан, Италия, , 16:55 — REGNUM Розыгрыш чемпионата Италии по футболу сезона 2020−2021 годов в высшей лиге (Серии А) начнется 19 сентября, такое решение утвердили руководители клубов поздно вечером в понедельник, 3 августа.

В сравнении с обычными сроками чемпионат начнется почти на месяц позже, что связано с затянувшимся завершением сезона 2019−2020 годов (из-за эпидемии и общенационального карантина был доигран только в июле).

Предполагалось, что новый сезон может начаться 12 сентября, однако руководители клубов приняли решение продлить сократившиеся из-за переносов летние каникулы еще на одну неделю.