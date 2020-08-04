Саранск, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус. Об этом 4 августа заявил директор саранского клуба Николай Левин, сообщает ТАСС.

По словам Левина, «Мордовия» не примет участие в сезоне 2020/21 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Время, чтобы погасить долги и пройти лицензирование в ПФЛ, ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов», — сказал Левин.

В сезоне 2019/20 «Мордовия» заняла последнее, 20-е, место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После этого клуб из-за долгов не смог получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в ПФЛ.

Напомним, «Мордовия» под своим нынешним названием выступает с 2005 года. В 2012 году клуб вышел в премьер-лигу, где выступал в сезоне-2012/13, а также с 2014 по 2016 годы.

В Саранске к чемпионату мира по футболу — 2018 был построен новый стадион «Мордовия Арена», который вмещает почти 44 тыс. человек.