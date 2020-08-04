Клуж-Напока, Румыния, , 15:40 — REGNUM Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли может стать игроком румынского клуба «ЧФР Клуж». Об этом 4 августа сообщает Digi Sport.

Отмечается, что чемпион Румынии заинтересован в услугах 29-летнего форварда, который ещё не определился с местом продолжения карьеры.

При этом несмотря на то, что Балотелли находится в статусе свободного агента, клубу будет нелегко его подписать из-за его финансовых запросов.

Балотелли ранее играл за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». Последним его клубом была «Брешия».

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