Мадрид, , 15:05 — REGNUM Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Об этом 4 августа он написал на своей странице в Twitter.

Касильяс завершает профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. Ранее сообщалось, что он станет советником президента «Реала».

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В мае 2019 года Касильяс, будучи игроком «Порту», перенёс сердечный приступ. В сезоне 2019/20 он не сыграл ни одного матча.

Касильяс является воспитанником «Реала», за который играл с 1998 по 2015 год. Он выиграл пять титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

В «Порту» он стал двукратным чемпионом Португалии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Испании Касильяс играл с 2000 по 2016 год. В составе национальной команды он стал чемпионом мира (2010), а также двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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