Москва, , 14:28 — REGNUM Исполнительный директор «Спартака» Максим Власов покинет клуб в августе. Об этом 4 августа сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник.

По информации издания, причиной расставания с Власовым стали разные видения коммерческого развития клуба у него и руководства. При этом к нему было много вопросов.

Отмечается, что уход с Власова из клуба — это «уже давно решённый вопрос». Причём с новым кандидатом на его пост «Спартак» уже определился.

Кроме того, предполагается, что функционал нового исполнительного директора будет урезан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в «Уфе».

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