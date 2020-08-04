Бишкек, , 14:19 — REGNUM Государственное агентство по делам молодежи, физкультуры и спорта Киргизии учредило национальный антидопинговый центр. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Новая госорганизация будет противодействовать применению спортсменами веществ, которые временно усиливают физическую или психологическую деятельность организма.

Также дирекция центра будет заниматься реализацией антидопинговой политики на территории Киргизии, продвигать чистый спорт среди киргизстанских спортсменов и обеспечивать исполнение Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2016 по 2020 годы спортсменов из Киргизии четырежды обвиняли в применении допинговых препаратов.