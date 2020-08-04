Париж, , 13:38 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан является лучшим тренером мира по версии французского журнала L’Equipe. Об этом 4 августа сообщается на сайте издания.

По мнению издания, лидером среди всех тренеров в настоящее время является Зидан. При этом в число лучших входят наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп и рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но они уступают Зидану.

В сезоне 2019/20 Зидан выиграл с «Реалом» к золото чемпионата Испании. Клопп с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии.

Отметим, что «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре английский клуб победил со счётом 2:1.

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