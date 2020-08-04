Химки, Московская область, 4 августа 2020, 13:24 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с бывшим главным тренером Сергеем Юраном. Об этом 4 августа сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что договор расторгнут по соглашению сторон.
«Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Напомним, в сезоне 2019/20 «Химки» вышли в премьер-лигу, заняв второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).
Ранее Юран заявлял, что его увольнение связано с указанием гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Вместо него команду возглавил Дмитрий Гунько.
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