Химки, Московская область, , 13:24 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с бывшим главным тренером Сергеем Юраном. Об этом 4 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что договор расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Химки» вышли в премьер-лигу, заняв второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

Ранее Юран заявлял, что его увольнение связано с указанием гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Вместо него команду возглавил Дмитрий Гунько.

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