Эдмонтон, Канада, , 13:04 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» отправил форварда Кирилла Максимова в московский ЦСКА. Об этом 4 августа сообщили в канадском клубе.

Отмечается, что 21-летний нападающий будет играть за ЦСКА до начала нового сезона в НХЛ.

Максимов был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2017 года под общим 146-м номером. В сезоне 2019/20 он сыграл 53 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.