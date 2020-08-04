Белгород, , 13:04 — REGNUM Сменились генеральный директор и главный тренер футбольного клуба «Салют Белгород». Командой снова станет руководить завод «Белэнергомаш-БЗЭМ».

Место генерального директора Александра Щеглова займёт Александр Кокорев. Ранее он уже руководил клубом — в то время, когда команда носила имя «Энергомаш». Главным тренером команды станет Олег Сергеев, сообщает «Бел.ру».

По итогам Первенства ПФЛ 2019/20 гг. футбольный клуб занимает четвёртое место в группе «Центр».