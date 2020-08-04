Орландо, США, , 12:59 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Оклахомой Сити-Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Майкл Портер, сделавший дабл-дабл 37 очков и 12 подборов. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 10 передач.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Шай Жильжо-Александер, записавший на свой счёт 24 очка.

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