Черкесск, , 12:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходит республиканский фестиваль, участники которого планируют поставить ряд мировых рекордов по разным спортивным дисциплинам. Мероприятие проводится на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря и посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс-Юг».

По словам первого заместителя председателя Общероссийского спортивного движения «Сильная Россия» Марата Узденова, который к тому же является официальным представителем Книги рекордов России в СКФО, за первые дни фестиваля установлено три мировых рекорда.

Юный спортсмен Рамиль Байчоров в течение одного часа присел без остановки 1535 раз. За пять минут 30 раз отжался от брусьев с утяжелением веса на 20 кг Бекир Узденов. Дахир Хубиев установил рекорд, 51 раз подняв гирю. Все они получат сертификаты об установлении мировых рекордов.

Организаторы фестиваля заявили о своих планах на проведение всероссийского форума рекордов. Но для этого нужно дождаться окончания пандемии коронавируса.