Москва, , 12:35 — REGNUM Решение по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце августа — начале сентября. Об этом 4 августа заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

«Решения по трем российским биатлонисткам следует ожидать в конце августа — начале сентября», — цитирует Панича ТАСС.

По его словам, CAS уведомил, что срок подготовки решений в отношении Зайцевой, Романовой и Вилухиной вновь продлён. Ранее ожидалось, что вердикт будет оглашён в середине июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 года МОК предоставил в CAS девять показаний с подписью Григория Родченкова по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Семь из них оказались подделкой. В конце апреля был предоставлен десятый документ — также с поддельной подписью.

В конце 2017 года МОК признал Зайцеву, Романову и Вилухину виновными в нарушении антидопинговых правил, после чего пожизненно отстранил их от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты на сочинской Олимпиаде-2014.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая подпись Родченкова оказалась подделкой — адвокат