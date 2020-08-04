Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 10:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начались ремонтные работы на стадионе «Саулук» в городе Карачаевске. Поручение о их проведении дал глава республики Рашид Темрезов, сообщили 4 августа в его пресс-службе.

В ходе своей недавней поездки в город Карачаевск он осмотрел территорию спортивного объекта и убедился, что построенный 50 лет назад стадион нуждается в срочном ремонте. В настоящее время на объекте уже проводятся работы по демонтажу мини-футбольного поля и баскетбольной площадки, снимается асфальто-бетонное покрытие, демонтированы бордюры, обустраивается газон поля.

Дальнейший ход работ и определение их стоимости будут спланированы после совещания, которое проведут на объекте 4 августа министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко и мэр города Карачаевска Алик Динаев. На нем будет выслушано мнение представителей теплоэлектросетей и автодора.